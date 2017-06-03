Восстановление заброшенного сквера на пересечении улиц Кулакова и Пушкина, который решили назвать " 45 меридиан", находится на личном контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. До его открытия осталось немного времени, и поэтому члены Пензенского областного отделения Русского географического общества, представители которого предложили вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан, провели здесь субботник. Тем не менее, работы по благоустройству не прекращаются. Начальник Управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов доложил о проводимых работах: идет обустройство площадки для установки стелы, замена бордюрного камня по границам сквера. В понедельник начнется монтаж ограждения у подпорной стены, его решили установить во избежание несчастных случаев.

Члены Пензенского областного отделения Русского географического общества поблагодарили главу администрации города Пензы за обустройство этого сквера и отметили, что возьмут на себя ответственность поддерживать его в хорошем состоянии.

- Это тематический сквер. И я уверен, что он будет востребованным и школьниками, и студентами, и просто, как общественно-тематическое пространство отдыха для наших жителей. Но, имея много таких зеленых зон, мы должны понимать, что их необходимо поддерживать в чистоте, облагораживать, - отметил Виктор Кувайцев. – Мы стараемся увеличивать количество таких мест и надеемся, что наши институты гражданского общества возьмут на себя ответственность поддерживать их в хорошем состоянии.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время идет разработка проектов и по другим зеленым территориям. Например, сквер, посвященный 100-летию футбола, который также должен появиться в этом году.

- Этот сквер станет местом истории развития футбола в Пензе, болельщиков, любителей футбола, да и просто тех, кто хотел бы видеть наш футбол в числе ведущих видов спорта, - добавил Виктор Николаевич.

Еще один уголок города, который есть в планах развивать, глава администрации посетил вместе со своими заместителями Юрием Ильиным и Андреем Шевченко. Это сквер «40 лет Победы». Развитие данного пространства возможно на условиях муниципально - частного партнерства или концессии.

- Если бы сегодня появился желающий на прилегающей территории организовать какой-либо бизнес, то мы бы согласились бы на это, не передавая земельный участок в собственность, - уточнил Виктор Кувайцев. – Но при этом предприниматель развивал бы сквер. Это нормальная практика, которая существую в других городах. Мы ее хотели бы применить и у нас.

По результатам осмотра глава исполнительной власти дал поручение Андрею Шевченко выехать на место с представителями Управления градостроительства и архитектуры, чтобы определить, где будет организована парковка, а также создать проект благоустройства сквера для дальнейшего предложения инвестору.