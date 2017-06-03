Елизавета Богацкова вызвана на учебно-тренировочный сбор в «Новогорск»

Елизавете Богацковой предстоит пройти восстановительный сбор в Хорватии вместе с молодежной сборной командой России по групповым упражнениям. После него команда России отправится на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 12 по 30 июня 2017 года вместе с основной сборной командой России по групповым упражнениям на спортивной базе «Новогорск». Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 03 июня 2017