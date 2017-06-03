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Позитив в кругу семьи
Сегодня в Пензе
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Две семьи с приемными детьми Малосердобинского района Савочкины Анна Николаевна и Сергей Константинович и Никитины Ирина Александровна и Александр Федорович вошли в число призеров областного конкурса социальных роликов «Позитив в кругу семьи» в номинации «ребенок в семье: до и после». Всего было предоставлено жюри более 80 конкурсных работ. Данное мероприятие ежегодно проводится, в соответствии с государственной программой Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Пензенской областив 2014-2020 годах», инициатором является ППМС центр г. Пензы при поддержке партии «Единая Россия». Всем семьям финалистам были вручены дипломы и памятные подарки от заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Еремкина Александра Ивановича и депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Ивана Ивановича Фирюлина. Было показано несколько видео роликов из разных номинаций а также яркие и запоминающиеся выступления детей.
Две семьи с приемными детьми Малосердобинского района Савочкины Анна Николаевна и Сергей Константинович и Никитины Ирина Александровна и Александр Федорович вошли в число призеров областного конкурса социальных роликов «Позитив в кругу семьи» в номинации «ребенок в семье: до и после».
Всего было предоставлено жюри более 80 конкурсных работ. Данное мероприятие ежегодно проводится, в соответствии с государственной программой Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Пензенской областив 2014-2020 годах», инициатором является ППМС центр г. Пензы при поддержке партии «Единая Россия».
Всем семьям финалистам были вручены дипломы и памятные подарки от заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Еремкина Александра Ивановича и депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Ивана Ивановича Фирюлина. Было показано несколько видео роликов из разных номинаций а также яркие и запоминающиеся выступления детей.
Новость: Администрация Малосердобинского района 03 июня 2017
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