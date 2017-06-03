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Вопрос финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пензадормост» обсудили на совещании
Сегодня в Пензе
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Вопрос финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пензадормост» обсудили сегодня, на совещании, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В заседании приняли участие его заместители, начальники управлений, руководство Департамента ЖКХ и МУП «Пензадормост». На сегодняшний день у предприятия есть проблемы с кредиторской и дебиторской задолженностью, кроме того, существующий автопарк требует ремонта и обновления, а также приобретения дополнительной техники, особенно для содержания дорог в зимний период. Несмотря на это, сотрудники МУП «Пензадормост» в круглосуточном режиме выполняют работу в полном объеме. Директор предприятия Вячеслав Голохвастов предложил оптимизировать расходы, продав одну из своих баз - в Октябрьском районе. Именно ее с рабочей поездкой посетил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. После осмотра административного здания, гаражного бокса и территории, Виктор Николаевич сообщил, что принято решение, которое оздоровит финансово-хозяйственную деятельность Пенздормоста. - Это предприятие, от которого зависит комфорт и благоустройство в городе. Поэтому необходимо сделать все, чтобы оно работало, - подчеркнул градоначальник.
Вопрос финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пензадормост» обсудили сегодня, на совещании, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В заседании приняли участие его заместители, начальники управлений, руководство Департамента ЖКХ и МУП «Пензадормост».
На сегодняшний день у предприятия есть проблемы с кредиторской и дебиторской задолженностью, кроме того, существующий автопарк требует ремонта и обновления, а также приобретения дополнительной техники, особенно для содержания дорог в зимний период. Несмотря на это, сотрудники МУП «Пензадормост» в круглосуточном режиме выполняют работу в полном объеме.
Директор предприятия Вячеслав Голохвастов предложил оптимизировать расходы, продав одну из своих баз - в Октябрьском районе. Именно ее с рабочей поездкой посетил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
После осмотра административного здания, гаражного бокса и территории, Виктор Николаевич сообщил, что принято решение, которое оздоровит финансово-хозяйственную деятельность Пенздормоста.
- Это предприятие, от которого зависит комфорт и благоустройство в городе. Поэтому необходимо сделать все, чтобы оно работало, - подчеркнул градоначальник.
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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