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В Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области состоялось совещание по вопросам открытия и деятельности созданной в регионе ГБУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»
Сегодня в Пензе
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Александр Елатонцев с 2013 года возглавлял управление внутренней политики Правительства Пензенской области. Ранее был директором муниципального образовательного учреждения – кадетская школа № 46. Григорий Кабельский также представил Юлию Лемаеву в качестве кандидата на должность заместителя директора ГБУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». Ю.В.Лемаева в настоящее время работает инструктором-методистом отделения адаптивного плавания в ГБУ ДО «ПОСДЮСШОР водных видов спорта». Министр сообщил что планируется передать вновь созданной спортивной адаптивной школе физкультурно-оздоровительный комплекса «Звезда», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, дом 34. В основе создания спортивной школы лежит объединение всех отделений и секций по адаптивному спорту, которые до настоящего момента осуществляют свою деятельность в учреждениях, подведомственных министерству физической культуры и спорта Пензенской области и города Пензы. Александр Елатонцев довёл до собравшихся новые стратегические задачи по развитию адаптивной физической культуры и спорта в регионе, приоритетными из которых являются: привлечение большего количества детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями к занятиям физической культурой и развитие в регионе паралимпийских видов спорта - плавания, настольного тенниса и пауэрлифтинга.
Александр Елатонцев с 2013 года возглавлял управление внутренней политики Правительства Пензенской области. Ранее был директором муниципального образовательного учреждения – кадетская школа № 46.
Григорий Кабельский также представил Юлию Лемаеву в качестве кандидата на должность заместителя директора ГБУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». Ю.В.Лемаева в настоящее время работает инструктором-методистом отделения адаптивного плавания в ГБУ ДО «ПОСДЮСШОР водных видов спорта».
Министр сообщил что планируется передать вновь созданной спортивной адаптивной школе физкультурно-оздоровительный комплекса «Звезда», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, дом 34. В основе создания спортивной школы лежит объединение всех отделений и секций по адаптивному спорту, которые до настоящего момента осуществляют свою деятельность в учреждениях, подведомственных министерству физической культуры и спорта Пензенской области и города Пензы.
Александр Елатонцев довёл до собравшихся новые стратегические задачи по развитию адаптивной физической культуры и спорта в регионе, приоритетными из которых являются: привлечение большего количества детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями к занятиям физической культурой и развитие в регионе паралимпийских видов спорта - плавания, настольного тенниса и пауэрлифтинга.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 03 июня 2017
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