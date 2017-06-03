В Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области состоялось совещание по вопросам открытия и деятельности созданной в регионе ГБУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»

Александр Елатонцев с 2013 года возглавлял управление внутренней политики Правительства Пензенской области. Ранее был директором муниципального образовательного учреждения – кадетская школа № 46.

Григорий Кабельский также представил Юлию Лемаеву в качестве кандидата на должность заместителя директора ГБУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». Ю.В.Лемаева в настоящее время работает инструктором-методистом отделения адаптивного плавания в ГБУ ДО «ПОСДЮСШОР водных видов спорта».

Министр сообщил что планируется передать вновь созданной спортивной адаптивной школе физкультурно-оздоровительный комплекса «Звезда», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, дом 34. В основе создания спортивной школы лежит объединение всех отделений и секций по адаптивному спорту, которые до настоящего момента осуществляют свою деятельность в учреждениях, подведомственных министерству физической культуры и спорта Пензенской области и города Пензы.

Александр Елатонцев довёл до собравшихся новые стратегические задачи по развитию адаптивной физической культуры и спорта в регионе, приоритетными из которых являются: привлечение большего количества детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями к занятиям физической культурой и развитие в регионе паралимпийских видов спорта - плавания, настольного тенниса и пауэрлифтинга.