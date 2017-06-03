В Районном центре народного художественного творчества Пензенского района прошел отчётный концерт «Каблучок»

В МБУК «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района» состоялся отчётный концерт народного хореографического ансамбля «Каблучок». В этот раз коллектив показал большую и интересную программу. В концерте были номера уже полюбившиеся зрителям ,а также показано семь новых танцев.

Особое внимание в концертной программе уделили выпускникам коллектива. Они подарили руководителям и зрителям свою постановку номера. Так же зрителей порадовали и подготовительные группы, которые показывали свое мастерство на сцене.

В концертной программе участвовало более трехсот детей. Зрители приветствовали юные таланты громкими аплодисментами. Получился большой и светлый праздник. Все участники мероприятия получили хорошее настроение, заряд энергии и положительных эмоций.