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В Районном центре народного художественного творчества Пензенского района прошел отчётный концерт «Каблучок»
Сегодня в Пензе
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В МБУК «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района» состоялся отчётный концерт народного хореографического ансамбля «Каблучок». В этот раз коллектив показал большую и интересную программу. В концерте были номера уже полюбившиеся зрителям ,а также показано семь новых танцев. Особое внимание в концертной программе уделили выпускникам коллектива. Они подарили руководителям и зрителям свою постановку номера. Так же зрителей порадовали и подготовительные группы, которые показывали свое мастерство на сцене. В концертной программе участвовало более трехсот детей. Зрители приветствовали юные таланты громкими аплодисментами. Получился большой и светлый праздник. Все участники мероприятия получили хорошее настроение, заряд энергии и положительных эмоций.
В МБУК «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района» состоялся отчётный концерт народного хореографического ансамбля «Каблучок». В этот раз коллектив показал большую и интересную программу. В концерте были номера уже полюбившиеся зрителям ,а также показано семь новых танцев.
Особое внимание в концертной программе уделили выпускникам коллектива. Они подарили руководителям и зрителям свою постановку номера. Так же зрителей порадовали и подготовительные группы, которые показывали свое мастерство на сцене.
В концертной программе участвовало более трехсот детей. Зрители приветствовали юные таланты громкими аплодисментами. Получился большой и светлый праздник. Все участники мероприятия получили хорошее настроение, заряд энергии и положительных эмоций.
Новость: Администрация Пензенского района 03 июня 2017
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