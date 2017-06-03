Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил 56 школу, где в этом году запланирован ремонт актового зала

По словам начальника Управления образования Юрия Голодяева, уже выделены деньги на ремонт кровли, замену систем электроснабжения и отопления, окон, покраску стен (причем с одной стороны окна будут заложены, что никаким образом не повлияет на проведение мероприятий в актовом зале) и потолка, ремонт сцены и полов.

Директор школы Наталья Переяслова добавила, что на часть суммы уже заключен контракт, и с 12 июня подрядная организация приступит к выполнению работ.

Глава администрации города Пензы поручил Юрию Голодяеву держать ремонт на контроле.

- К 1 сентября необходимо закончить все наружные работы и замену сетей, чтобы при ухудшении погодных условий подрядчик мог спокойно проводить ремонт помещения, - добавил Виктор Кувайцев.

Кроме того, Наталья Переяслова и заместитель директора по воспитательной работе Мария Самокутяева, которая является матерью космонавта Александра Самокутяева, поделились планами развития образовательного учреждения: «Общественная организация нашей школы выиграла грант, на который мы при участии художественной школы № 1 откроем художественно – эстетический центр. В нем будут заниматься не только наши ученики, но и все желающие данного микрорайона, в том числе и взрослые».