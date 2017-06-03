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В Лопатинской участковой больнице сменился руководитель
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев принял участие в церемонии назначения нового руководителя Лопатинской участковой больницы. Начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева представила коллективу больницы Николая Черняева, как главного врача ГБУЗ «Лопатинская УБ». Бывший руководитель больницы Вадим Аббакумов переведен главным врачом в другое лечебное учреждение области.
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев принял участие в церемонии назначения нового руководителя Лопатинской участковой больницы.
Начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева представила коллективу больницы Николая Черняева, как главного врача ГБУЗ «Лопатинская УБ».
Бывший руководитель больницы Вадим Аббакумов переведен главным врачом в другое лечебное учреждение области.
Новость: Администрация Лопатинского района 03 июня 2017
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