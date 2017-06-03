Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел традиционное субботнее совещание по вопросам ремонта дорог, на котором подвели итоги за прошедшую неделю.

Один из вопросов, который обсуждался на рабочей встрече, касался нарушения этапов план-графика работ. В связи с этим заместитель главы администрации дал поручение Департаменту ЖКХ предусмотреть в контракте пункт, который при несоблюдении графика позволит расторгнуть контракт.

В ходе совещания директор Центра организации дорожного движения Владимир Рузляев доложил, что с понедельника подрядная организация, которая выиграла конкурс на установку светофорных объектов, приступит к работам.

Заслушав доклад представителя ОАО «Тплюс Теплосеть Пенза» по текущим разрытиям, Юрий Ильин обратил еще раз внимание на необходимость качественно и вовремя восстанавливать благоустройство после земляных работ.

- Обращаю внимание всех на то, что комиссия по восстановлению благоустройства работает ежедневно. Вы будете вынуждены платить штрафы, лучше потратьте эти деньги на качественные работы,- заметил Юрий Олегович.

Кроме того, заместитель главы администрации города Пензы выразил недовольство по поводу малого количества бригад по выходным дням.

- Многие уезжают в это время из города, транспортный поток ослабевает. Это самое лучшее время для ремонта дорог, - добавил он.

Также Юрий Ильин дал указание Департаменту ЖКХ подготовить список торговых павильонов, которые мешают проведению работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Обращаясь к дорожникам, Юрий Олегович напомнил о необходимости уборки дорог после ремонтных работ. В обязательном порядке следует проводить смет крошки, уборку мусора, а также вымывать бетонный раствор.