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«Звездочки земли Шемышейской»
Сегодня в Пензе
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В районном Доме культуры состоялся ежегодный конкурс детского творчества «Звездочки земли Шемышейской», посвященный Международному Дню защиты детей. В нем приняли участие дети со всех сел района. Конкурс проходил в 3х номинациях: хореография, народный вокал, эстрадный вокал. Поздравить с праздником всех детей пришел глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев. Все конкурсанты были награждены дипломами и призами.
В районном Доме культуры состоялся ежегодный конкурс детского творчества «Звездочки земли Шемышейской», посвященный Международному Дню защиты детей.
В нем приняли участие дети со всех сел района. Конкурс проходил в 3х номинациях: хореография, народный вокал, эстрадный вокал. Поздравить с праздником всех детей пришел глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.
Все конкурсанты были награждены дипломами и призами.
Новость: Администрация Шемышейского района 03 июня 2017
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