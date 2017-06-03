В районном Доме культуры состоялся ежегодный конкурс детского творчества «Звездочки земли Шемышейской», посвященный Международному Дню защиты детей.

В нем приняли участие дети со всех сел района. Конкурс проходил в 3х номинациях: хореография, народный вокал, эстрадный вокал. Поздравить с праздником всех детей пришел глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.

Все конкурсанты были награждены дипломами и призами.