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Одновременно во всех четырех районах города стартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении
Сегодня в Пензе
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Уже до начала мероприятия в местах расположения пунктов приема вещей собрались жители микрорайонов. Они принесли одежду и обувь, много детских вещей. Акция продолжалась до 12 часов. По предварительным итогам в ней приняли участие более 200 горожан, собрано более 3000 единиц одежды и обуви. Все собранные вещи будут переданы жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся семьям с детьми. Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Благодарим всех неравнодушных жителей города Пенза за участие в акции.
Уже до начала мероприятия в местах расположения пунктов приема вещей собрались жители микрорайонов. Они принесли одежду и обувь, много детских вещей.
Акция продолжалась до 12 часов. По предварительным итогам в ней приняли участие более 200 горожан, собрано более 3000 единиц одежды и обуви.
Все собранные вещи будут переданы жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся семьям с детьми.
Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Благодарим всех неравнодушных жителей города Пенза за участие в акции.
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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