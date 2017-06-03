Одновременно во всех четырех районах города стартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении

Уже до начала мероприятия в местах расположения пунктов приема вещей собрались жители микрорайонов. Они принесли одежду и обувь, много детских вещей.

Акция продолжалась до 12 часов. По предварительным итогам в ней приняли участие более 200 горожан, собрано более 3000 единиц одежды и обуви.

Все собранные вещи будут переданы жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся семьям с детьми.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Благодарим всех неравнодушных жителей города Пенза за участие в акции.