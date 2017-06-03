Вот уже четвертый год приемные семьи принимают участие в областном конкурсе видеофильмов и слайдшоу среди приемных семей «Счастье в семье: до и после».

В этом году призерами конкурса стала семья Родина Ивана и Родиной Веры из села Русский Камешкир, в которой воспитываются двое приемных детей. Торжественное награждение прошло в многофункциональном молодежном центре Пензенской области.