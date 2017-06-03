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«Счастье в семье: до и после»
Сегодня в Пензе
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Вот уже четвертый год приемные семьи принимают участие в областном конкурсе видеофильмов и слайдшоу среди приемных семей «Счастье в семье: до и после». В этом году призерами конкурса стала семья Родина Ивана и Родиной Веры из села Русский Камешкир, в которой воспитываются двое приемных детей. Торжественное награждение прошло в многофункциональном молодежном центре Пензенской области.
Вот уже четвертый год приемные семьи принимают участие в областном конкурсе видеофильмов и слайдшоу среди приемных семей «Счастье в семье: до и после».
В этом году призерами конкурса стала семья Родина Ивана и Родиной Веры из села Русский Камешкир, в которой воспитываются двое приемных детей. Торжественное награждение прошло в многофункциональном молодежном центре Пензенской области.
Новость: Администрация Камешкирского района 03 июня 2017
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