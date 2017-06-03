Администрацией Первомайского района организован субботник по благоустройству территории

Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова. Сотрудники администрации провели работы по очистке световых опор и остановок от незаконно размещенной рекламы, а также уборке мусора. На покосе сорной травы администрацией Первомайского района было задействовано 6 человек. Общая площадь покошенной территории составила 7200 кв. м.

Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017