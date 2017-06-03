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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 04 июня 2017
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Администрацией Первомайского района организован субботник по благоустройству территории
Сегодня в Пензе
 

Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова.

Сотрудники администрации провели работы по очистке световых опор и остановок от незаконно размещенной рекламы, а также уборке мусора. На покосе сорной травы администрацией Первомайского района было задействовано 6 человек.

Общая площадь покошенной территории составила 7200 кв. м.

Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
2017-06-03
«Солнечные дети» на малой сцене драмтеатра показали сказку Екатерины Каргановой про поросенка Чуню
 В День защиты детей, маленькие участники специализированной группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова показали свой отчетный спектакль
 
2017-06-03
«Детство – это ты и я»
 В библиотеке села Нижний Мывал прошёл игровой калейдоскоп для детей среднего школьного возраста
 
2017-06-03
Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин встретился с населением в с. Татарский Канадей
 Встреча главы администрации Кузнецкого района с жителями с. Татарский канадей проходила в режиме живого общения
 
2017-06-03
Глава администрации Неверкинского района провел очередной прием граждан
 По всем вопросам даны поручения направить запросы в соответствующие инстанции
 
2017-06-03
Жители дома по улице Чехова утвердили проект благоустройства двора
 Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Чехова
 
2017-06-03
Глава администрации Городищенского района вручил трем гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске
 Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия
 
2017-06-03
Администрацией Первомайского района организован субботник по благоустройству территории
 Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова
 
2017-06-03
«Счастье в семье: до и после»
 Вот уже четвертый год приемные семьи Камешкирского района принимают участие в областном конкурсе видеофильмов и слайдшоу среди приемных семей
 
2017-06-03
Одновременно во всех четырех районах города стартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении
 Более 200 горожан приняло участие в акции по сбору вещей
 
2017-06-03
«Звездочки земли Шемышейской»
 Ежегодный конкурс детского творчества
 
2017-06-03
Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел традиционное субботнее совещание по вопросам ремонта дорог
 Юрий Ильин потребовал увеличения количества бригад в выходные дни
 
2017-06-03
В Лопатинской участковой больнице сменился руководитель
 Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев принял участие в церемонии назначения нового руководителя Лопатинской участковой больницы
 
2017-06-03
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил 56 школу, где в этом году запланирован ремонт актового зала
 Глава администрации города Пензы поручил Юрию Голодяеву держать ремонт на контроле
 
2017-06-03
В Районном центре народного художественного творчества Пензенского района прошел отчётный концерт «Каблучок»
 В этот раз коллектив показал большую и интересную программу
 
2017-06-03
В Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области состоялось совещание по вопросам открытия и деятельности созданной в регионе ГБУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»
 Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский представил собравшимся директора учреждения Александра Елатонцева
 

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