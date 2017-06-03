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Администрацией Первомайского района организован субботник по благоустройству территории
Сегодня в Пензе
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Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова. Сотрудники администрации провели работы по очистке световых опор и остановок от незаконно размещенной рекламы, а также уборке мусора. На покосе сорной травы администрацией Первомайского района было задействовано 6 человек. Общая площадь покошенной территории составила 7200 кв. м.
Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова.
Сотрудники администрации провели работы по очистке световых опор и остановок от незаконно размещенной рекламы, а также уборке мусора. На покосе сорной травы администрацией Первомайского района было задействовано 6 человек.
Общая площадь покошенной территории составила 7200 кв. м.
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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