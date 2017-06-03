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Глава администрации Городищенского района вручил трем гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске
Сегодня в Пензе
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Во исполнение Закона Пензенской области от 12.09.2006 №1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области» глава администрации Городищенского района Геннадий Березин вручил 3 гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске. Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия. В церемонии вручения ключей новоселам принял участие начальник управления социальной защиты населения администрации Городищенского района Сергей Коледов.
Во исполнение Закона Пензенской области от 12.09.2006 №1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области» глава администрации Городищенского района Геннадий Березин вручил 3 гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске.
Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия.
В церемонии вручения ключей новоселам принял участие начальник управления социальной защиты населения администрации Городищенского района Сергей Коледов.
Новость: Администрация Городищенского района 03 июня 2017
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