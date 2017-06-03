Глава администрации Городищенского района вручил трем гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске

Во исполнение Закона Пензенской области от 12.09.2006 №1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области» глава администрации Городищенского района Геннадий Березин вручил 3 гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске. Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия. В церемонии вручения ключей новоселам принял участие начальник управления социальной защиты населения администрации Городищенского района Сергей Коледов.

Новость: Администрация Городищенского района 03 июня 2017