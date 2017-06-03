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Жители дома по улице Чехова утвердили проект благоустройства двора
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Чехова. Главной темой встречи стало обсуждение программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, помощник депутата Пензенской городской Думы и представитель ООО «Железнодорожная». В ходе встречи жителями были внесены дополнения к представленному дизайн-проекту благоустройства внутридворовой территории, который впоследствии был утвержден.
Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Чехова. Главной темой встречи стало обсуждение программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, помощник депутата Пензенской городской Думы и представитель ООО «Железнодорожная».
В ходе встречи жителями были внесены дополнения к представленному дизайн-проекту благоустройства внутридворовой территории, который впоследствии был утвержден.
Новость: Администрация города Пензы 03 июня 2017
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