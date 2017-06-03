Глава администрации Неверкинского района провел очередной прием граждан

2017-06-03

В День защиты детей, маленькие участники специализированной группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова показали свой отчетный спектакль

2017-06-03

В библиотеке села Нижний Мывал прошёл игровой калейдоскоп для детей среднего школьного возраста

2017-06-03

Встреча главы администрации Кузнецкого района с жителями с. Татарский канадей проходила в режиме живого общения

2017-06-03

По всем вопросам даны поручения направить запросы в соответствующие инстанции

2017-06-03

Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Чехова

2017-06-03

Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия

2017-06-03

Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова

2017-06-03

Вот уже четвертый год приемные семьи Камешкирского района принимают участие в областном конкурсе видеофильмов и слайдшоу среди приемных семей

2017-06-03

Более 200 горожан приняло участие в акции по сбору вещей

2017-06-03

Ежегодный конкурс детского творчества

2017-06-03

Юрий Ильин потребовал увеличения количества бригад в выходные дни

2017-06-03

Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев принял участие в церемонии назначения нового руководителя Лопатинской участковой больницы

2017-06-03

Глава администрации города Пензы поручил Юрию Голодяеву держать ремонт на контроле

2017-06-03

В этот раз коллектив показал большую и интересную программу

2017-06-03