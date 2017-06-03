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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 04 июня 2017
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Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин встретился с населением в с. Татарский Канадей
Сегодня в Пензе
 

Встреча главы администрации Кузнецкого района с жителями с. Татарский  канадей проходила в режиме живого общения. Валерий Владмимирович дал разъяснения по всем заданным ему вопросам, отметил основные направления  социально-экономического развития Кузнецкого района,  призвал граждан  к самозанятости, рассказал о формах государственной поддержки в различных сферах бизнеса, затронул тему благоустройства.

На встрече присутствовал глава администрации Большетруевского сельсовета Мирали Рафиков. 

Мирали Нуралиевич выступил с отчетом о результатах деятельности и планах развития Большетруевского сельсовета.

Далее преимущественно обсуждались вопросы здравоохранения. Перед жителями села Татарский Канадей выступили главные врачи ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» Алексей Потапов, ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» Галина Дерябина, ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» Мигдять Лачинов.

До сведения населения доведена информация о демографической ситуации в Кузнецком районе за 4 месяца 2017 года, в т.ч. о смертности населения от алкоголизма и наркомании, болезней органов дыхания и пищеварения.

В продолжение темы глава администрации Кузнецкого района поднял проблему абортов, подчеркнув, что на искусственное прерывание  беременности идут женщины разных вероисповеданий:

«В прошлом году в Кузнецком районе не сохранили жизнь 125 нерожденным малышам. Вы только представьте, как бы они украсили нашу жизнь и ко всему поправили демографическую ситуацию»

Далее с общественностью были обсуждены вопросы  своевременного прохождения гражданами диспансеризации, флюорографического обследования.

Особое внимание сельчан было обращено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, современные методы их лечения.

Также в ходе беседы обсуждались вопросы технологического переоснащения основных медучреждений, подготовки и привлечения квалифицированных кадров в сельскую медицину.

Новость: Администрация Кузнецкого района 03 июня 2017
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Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин встретился с населением в с. Татарский Канадей
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2017-06-03
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2017-06-03
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