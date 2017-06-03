Библиотекарь Наталья Прокаева поздравила гостей с праздником и пожелала им провести познавательное и увлекательное лето, рассказала об истории возникновения праздника.

Ребята с увлечением поучаствовали в веселых конкурсах и играх, а также с удовольствием танцевали под ритмичную музыку. Кроме развлекательной части, для гостей праздника была подготовлена книжная выставка-обзор «Не бывает каникул у книжек».Каждый ребенок не только полистал понравившиеся книги, но и взял их домой прочитать.

Для детворы был организован конкурс рисунков на асфальте возле библиотеки. Ребята рисовали сказочных персонажей, своих любимых героев и, конечно же, солнышко - символ доброты, тепла, лета и каникул.

Библиотекарь Наталья Прокаева напомнила юным читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и познавательно.