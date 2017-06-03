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«Солнечные дети» на малой сцене драмтеатра показали сказку Екатерины Каргановой про поросенка Чуню
Сегодня в Пензе
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В День защиты детей, маленькие участники специализированной группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова — восемь детей с синдромом Дауна — показали на малой сцене драмтеатра свой отчетный спектакль — 20-минутную сказку Екатерины Каргановой про поросенка Чуню. «Солнечные дети» не только рассказывали текст со сцены, но и пели, и танцевали. И во всём этом им помогали их родители. Зрители очень тепло приняли выступление маленьких исполнителей и наградили их аплодисментами. Напомним, что проект по вовлечению детей с особенностями развития в театральное творчество осуществляется совместно с Пензенской региональной организацией поддержки инвалидов «Пензенские Лучики», которая сотрудничает с Пензенским драмтеатром с прошлого года — в частности, Сергей Казаков проводит с «солнечными детьми» в арт-холле «Квартал Луи» занятия по актерскому мастерству. Кроме того, 1 и 2 июня на малой сцене прошли отчетные спектакли других детских групп «Первой скрипки»: группа заслуженной артистки России Галины Репной показала сказку «Дюймовочка», группа заслуженного артиста России Сергея Казакова и Натальи Кучишкиной — «Приключения Незнайки», а группа заслуженной артистки России Натальи Старовойт — музыкальный спектакль «Приключения Васечкина».
В День защиты детей, маленькие участники специализированной группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова — восемь детей с синдромом Дауна — показали на малой сцене драмтеатра свой отчетный спектакль — 20-минутную сказку Екатерины Каргановой про поросенка Чуню.
«Солнечные дети» не только рассказывали текст со сцены, но и пели, и танцевали. И во всём этом им помогали их родители. Зрители очень тепло приняли выступление маленьких исполнителей и наградили их аплодисментами.
Напомним, что проект по вовлечению детей с особенностями развития в театральное творчество осуществляется совместно с Пензенской региональной организацией поддержки инвалидов «Пензенские Лучики», которая сотрудничает с Пензенским драмтеатром с прошлого года — в частности, Сергей Казаков проводит с «солнечными детьми» в арт-холле «Квартал Луи» занятия по актерскому мастерству.
Кроме того, 1 и 2 июня на малой сцене прошли отчетные спектакли других детских групп «Первой скрипки»: группа заслуженной артистки России Галины Репной показала сказку «Дюймовочка», группа заслуженного артиста России Сергея Казакова и Натальи Кучишкиной — «Приключения Незнайки», а группа заслуженной артистки России Натальи Старовойт — музыкальный спектакль «Приключения Васечкина».
Новость: Пензенский драматический театр 03 июня 2017
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