«Солнечные дети» на малой сцене драмтеатра показали сказку Екатерины Каргановой про поросенка Чуню

В День защиты детей, маленькие участники специализированной группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова — восемь детей с синдромом Дауна — показали на малой сцене драмтеатра свой отчетный спектакль — 20-минутную сказку Екатерины Каргановой про поросенка Чуню.

«Солнечные дети» не только рассказывали текст со сцены, но и пели, и танцевали. И во всём этом им помогали их родители. Зрители очень тепло приняли выступление маленьких исполнителей и наградили их аплодисментами.

Напомним, что проект по вовлечению детей с особенностями развития в театральное творчество осуществляется совместно с Пензенской региональной организацией поддержки инвалидов «Пензенские Лучики», которая сотрудничает с Пензенским драмтеатром с прошлого года — в частности, Сергей Казаков проводит с «солнечными детьми» в арт-холле «Квартал Луи» занятия по актерскому мастерству.

Кроме того, 1 и 2 июня на малой сцене прошли отчетные спектакли других детских групп «Первой скрипки»: группа заслуженной артистки России Галины Репной показала сказку «Дюймовочка», группа заслуженного артиста России Сергея Казакова и Натальи Кучишкиной — «Приключения Незнайки», а группа заслуженной артистки России Натальи Старовойт — музыкальный спектакль «Приключения Васечкина».