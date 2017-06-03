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Виктор Кувайцев поздравил жителей города с праздником Святой Троицы
Сегодня в Пензе
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Сердечно поздравляю вас с одним из главных православных праздников – Святой Троицей! Этот особенный день объединяет нас вокруг духовных и нравственных ценностей, несет людям свет веры, надежды и любви. Благодаря великому празднику тысячи пензенцев посетят храмы и смогут прикоснуться к вере, приобщить к духовным традициям своих детей. От всей души желаю жителям нашего многонационального города исполнения всех надежд и благих начинаний, мира, добра, счастья и благополучия! С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Сердечно поздравляю вас с одним из главных православных праздников – Святой Троицей!
Этот особенный день объединяет нас вокруг духовных и нравственных ценностей, несет людям свет веры, надежды и любви.
Благодаря великому празднику тысячи пензенцев посетят храмы и смогут прикоснуться к вере, приобщить к духовным традициям своих детей.
От всей души желаю жителям нашего многонационального города исполнения всех надежд и благих начинаний, мира, добра, счастья и благополучия!
С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 04 июня 2017
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