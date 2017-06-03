Виктор Кувайцев поздравил жителей города с праздником Святой Троицы

Сердечно поздравляю вас с одним из главных православных праздников – Святой Троицей!

Этот особенный день объединяет нас вокруг духовных и нравственных ценностей, несет людям свет веры, надежды и любви.

Благодаря великому празднику тысячи пензенцев посетят храмы и смогут прикоснуться к вере, приобщить к духовным традициям своих детей.

От всей души желаю жителям нашего многонационального города исполнения всех надежд и благих начинаний, мира, добра, счастья и благополучия!

С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев