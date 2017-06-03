В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» прошли чемпионат и первенство области по рукопашному бою

2017-06-04

Открытку с видами Пензы в День города можно будет отправить в любую точку мира

2017-06-04

В День Рождения Пушкина в Пензе будет работать открытый микрофон

2017-06-04

10 выпускников Детской школы искусств Вадинского района получили свидетельства об окончании школы

2017-06-04

В парке 30-летия ВЛКСМ под руководством педагогов Дома творчества прошла игровая программа

2017-06-04

Одноклассники, однокурсники, однополчане, школьники, жители и гости районного поселка почтили память земляка-героя, погибшего в этот день ровно 10 лет назад

2017-06-04

На открытии соревнований присутствовал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин

2017-06-04

Администрация города Пензы

2017-06-03

В День защиты детей, маленькие участники специализированной группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова показали свой отчетный спектакль

2017-06-03

В библиотеке села Нижний Мывал прошёл игровой калейдоскоп для детей среднего школьного возраста

2017-06-03

Встреча главы администрации Кузнецкого района с жителями с. Татарский канадей проходила в режиме живого общения

2017-06-03

По всем вопросам даны поручения направить запросы в соответствующие инстанции

2017-06-03

Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Чехова

2017-06-03

Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия

2017-06-03

Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова

2017-06-03