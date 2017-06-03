|2017-06-04
|В администрации города Пензы состоится открытие авторской фотовыставки Александра Толкачева «Огни родного города»
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|Открытку с видами Пензы в День города можно будет отправить в любую точку мира
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|2017-06-04
|День рождения великого поэта в Пензе станет стартом торжеств в честь Дня города и Дня России
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|В День Рождения Пушкина в Пензе будет работать открытый микрофон
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|2017-06-04
|В Детской школе искусств Вадинского района состоялось торжественное вручение свидетельств выпускникам
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|10 выпускников Детской школы искусств Вадинского района получили свидетельства об окончании школы
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|2017-06-04
|На сказочных лесных тропинках
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|В парке 30-летия ВЛКСМ под руководством педагогов Дома творчества прошла игровая программа
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|2017-06-04
|В Тамале состоялся митинг, посвященный памяти Героя Российской Федерации Романа Китанина
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|Одноклассники, однокурсники, однополчане, школьники, жители и гости районного поселка почтили память земляка-героя, погибшего в этот день ровно 10 лет назад
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|2017-06-04
|В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» прошли чемпионат и первенство области по рукопашному бою
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|На открытии соревнований присутствовал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин
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|2017-06-04
|Виктор Кувайцев поздравил жителей города с праздником Святой Троицы
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|Администрация города Пензы
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|2017-06-03
|«Солнечные дети» на малой сцене драмтеатра показали сказку Екатерины Каргановой про поросенка Чуню
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|В День защиты детей, маленькие участники специализированной группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова показали свой отчетный спектакль
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|2017-06-03
|«Детство – это ты и я»
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|В библиотеке села Нижний Мывал прошёл игровой калейдоскоп для детей среднего школьного возраста
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|2017-06-03
|Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин встретился с населением в с. Татарский Канадей
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|Встреча главы администрации Кузнецкого района с жителями с. Татарский канадей проходила в режиме живого общения
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|2017-06-03
|Глава администрации Неверкинского района провел очередной прием граждан
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|По всем вопросам даны поручения направить запросы в соответствующие инстанции
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|2017-06-03
|Жители дома по улице Чехова утвердили проект благоустройства двора
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|Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Чехова
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|2017-06-03
|Глава администрации Городищенского района вручил трем гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске
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|Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия
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|2017-06-03
|Администрацией Первомайского района организован субботник по благоустройству территории
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|Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова
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|2017-06-03
|«Счастье в семье: до и после»
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|Вот уже четвертый год приемные семьи Камешкирского района принимают участие в областном конкурсе видеофильмов и слайдшоу среди приемных семей
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