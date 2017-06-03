В Тамале состоялся митинг, посвященный памяти Героя Российской Федерации Романа Китанина

На центральной площади рабочего поселка Тамала состоялся торжественный митинг, посвященный памяти Героя Российской Федерации Романа Китанина

Одноклассники, однокурсники, однополчане, школьники, жители и гости районного поселка почтили память земляка-героя, погибшего в этот день ровно 10 лет назад.

Однополчане выразили слова благодарности тамалинцам за то, что они ведут патриотическую работу и сохраняют в своих сердцах память о майоре Китанине.

Участники митинга возложили цветы к бюсту Героя России, почтили память минутой молчания.

После митинга желающие посмотрели концерт-реквием лауреата Всероссийского конкурса исполнителей Андрея Малышева и приняли участие в Марше памяти.

Сослуживцы, земляки, ученики школ района прошли пешком до места захоронения Романа Китанина. На кладбище они возложили цветы на могилу Героя.

Марш памяти закончился на центральной площади. Всем участникам, преодолевшим маршрут в 10 км, вручили штандарты с портретом Романа Китанина, а гостям Тамалы – сувениры от районной администрации.