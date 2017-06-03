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На сказочных лесных тропинках
Сегодня в Пензе
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В парке 30-летия ВЛКСМ под руководством педагогов Дома творчества прошла игровая программа «На сказочных лесных тропинках». Участниками мероприятия стали дети пришкольного лагеря "Радуга" основной школы г. Спасска. Игра проходила по станциям, где ребята узнали о растениях и животных Пензенской области, научились оказывать первую помочь при порезах, рисовали, соревновались в быстроте и ловкости. Задача играющих - как можно больше пройти станций и набрать большее количество жетонов. Закончилось мероприятие интеллектуальной викториной. Ребятам были предложены интересные задания, которые они выполняли с большим интересом.
В парке 30-летия ВЛКСМ под руководством педагогов Дома творчества прошла игровая программа «На сказочных лесных тропинках». Участниками мероприятия стали дети пришкольного лагеря "Радуга" основной школы г. Спасска.
Игра проходила по станциям, где ребята узнали о растениях и животных Пензенской области, научились оказывать первую помочь при порезах, рисовали, соревновались в быстроте и ловкости. Задача играющих - как можно больше пройти станций и набрать большее количество жетонов. Закончилось мероприятие интеллектуальной викториной. Ребятам были предложены интересные задания, которые они выполняли с большим интересом.
Новость: Администрация Спасского района 04 июня 2017
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