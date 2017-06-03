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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 04 июня 2017
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На сказочных лесных тропинках
Сегодня в Пензе
 

В парке 30-летия ВЛКСМ под руководством педагогов Дома творчества прошла игровая программа «На сказочных лесных тропинках». Участниками мероприятия стали дети пришкольного лагеря "Радуга" основной школы г. Спасска. 

Игра проходила по станциям, где ребята узнали о растениях и животных Пензенской области, научились оказывать первую помочь при порезах, рисовали, соревновались в быстроте и ловкости. Задача играющих - как можно больше пройти станций и набрать большее количество жетонов. Закончилось мероприятие  интеллектуальной  викториной. Ребятам были предложены интересные задания, которые они выполняли с большим интересом. 
 

Новость: Администрация Спасского района 04 июня 2017
2017-06-04
В администрации города Пензы состоится открытие авторской фотовыставки Александра Толкачева «Огни родного города»
 Открытку с видами Пензы в День города можно будет отправить в любую точку мира
 
2017-06-04
День рождения великого поэта в Пензе станет стартом торжеств в честь Дня города и Дня России
 В День Рождения Пушкина в Пензе будет работать открытый микрофон
 
2017-06-04
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2017-06-04
На сказочных лесных тропинках
 В парке 30-летия ВЛКСМ под руководством педагогов Дома творчества прошла игровая программа
 
2017-06-04
В Тамале состоялся митинг, посвященный памяти Героя Российской Федерации Романа Китанина
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В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» прошли чемпионат и первенство области по рукопашному бою
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2017-06-04
Виктор Кувайцев поздравил жителей города с праздником Святой Троицы
 Администрация города Пензы
 
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2017-06-03
«Детство – это ты и я»
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2017-06-03
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2017-06-03
Глава администрации Неверкинского района провел очередной прием граждан
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2017-06-03
Жители дома по улице Чехова утвердили проект благоустройства двора
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2017-06-03
Глава администрации Городищенского района вручил трем гражданам из числа детей-сирот ключи от новых благоустроенных квартир в г.Сурске
 Геннадий Алексеевич поздравил счастливых обладателей новых квартир, пожелал им удачи и благополучия
 
2017-06-03
Администрацией Первомайского района организован субботник по благоустройству территории
 Совместными усилиями был наведен порядок на улицах: Курская, Калинина, 40 лет Октября, Тепличная, Окружная, 3-ий проезд Бурмистрова
 
2017-06-03
«Счастье в семье: до и после»
 Вот уже четвертый год приемные семьи Камешкирского района принимают участие в областном конкурсе видеофильмов и слайдшоу среди приемных семей
 

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