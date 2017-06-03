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 Воскресенье, 04 июня 2017
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В Детской школе искусств Вадинского района состоялось торжественное вручение свидетельств выпускникам
Сегодня в Пензе
 

Совсем недавно закончилась учебная четверть, прошли  выпускные экзамены и состоялось  торжественное чествование выпускников. В этот день 10 выпускников   получили свидетельства об окончании  Детской школы искусств.

Выпускников поздравил Глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев с получением первого документа об образовании, пожелал больших творческих успехов в жизни, а также поблагодарил их родителей за достойное воспитание, за терпение и труд.

В свою очередь директор школы Ольга Рябова от всего педагогического коллектива поздравила всех выпускников с этим важным событием в их жизни, вручила грамоты и памятные сувениры за отличную учебу и активное участие в общественной жизни школы.

Праздник  продолжился  концертной программой с участием выпускников исполнительского отделения. Экзаменационные работы выпускников класса декоративно-прикладного искусства украсили фойе школы.

После мероприятия состоялась фотосессия на память.

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