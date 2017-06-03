В Детской школе искусств Вадинского района состоялось торжественное вручение свидетельств выпускникам

Совсем недавно закончилась учебная четверть, прошли выпускные экзамены и состоялось торжественное чествование выпускников. В этот день 10 выпускников получили свидетельства об окончании Детской школы искусств.

Выпускников поздравил Глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев с получением первого документа об образовании, пожелал больших творческих успехов в жизни, а также поблагодарил их родителей за достойное воспитание, за терпение и труд.

В свою очередь директор школы Ольга Рябова от всего педагогического коллектива поздравила всех выпускников с этим важным событием в их жизни, вручила грамоты и памятные сувениры за отличную учебу и активное участие в общественной жизни школы.

Праздник продолжился концертной программой с участием выпускников исполнительского отделения. Экзаменационные работы выпускников класса декоративно-прикладного искусства украсили фойе школы.

После мероприятия состоялась фотосессия на память.