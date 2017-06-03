День рождения великого поэта в Пензе станет стартом торжеств в честь Дня города и Дня России

6 июня праздничная программа начнется в 15.00 в сквере им. Пушкина. Пензенцев ждет театрализованное литературное представление в стиле времен Александра Сергеевича. Стихи поэта, цветы поэту - вот главные атрибуты праздника.

В 16.00 главные события начнут разворачиваться в сквере Дениса Давыдова. Пензенцы смогут отдохнуть на литературном привале - это читальный зал под открытым небом с множеством удобных кресел и стульев. Будут так же полки для бук-кроссинга и оригинальные фотозоны. Организатор привала – МБУ «Центральная библиотечная система г. Пензы», директор Галина Асеева.

6 июня – это не только день рождения великого русского поэта, но и день русского языка. Управление Культуры города Пензы предлагает хотя бы в этот день соблюдать нормы «великого и могучего», и не забывать про грамотность и знаки препинания при написании СМС или сообщений в социальных сетях.

16.30 в сквере Дениса Давыдова начнется концертная программа ансамбля народных инструментов и пленэр талантливых детей из пензенских художественных школ.

С 17.30 новое для Пензы культурное событие – межрегиональный молодежный фестиваль поэзии «Свежие мысли». Молодые поэты будут читать свои стихи. Организатор фестиваля - редактор журнала CD, талантливый поэт Екатерина Рылина. Фестиваль пройдет при поддержке Управления Культуры города Пензы.

Изюминкой праздника литературы станет акция "Читаем Пушкина". Ее организатором выступил руководитель регионального штаба пензенского ПРОВОО «Молодая гвардия» Единой России Иван Атякшин. Рядом со сквером Белинского будет установлен открытый микрофон. Любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение поэта.