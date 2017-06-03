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В администрации города Пензы состоится открытие авторской фотовыставки Александра Толкачева «Огни родного города»
Сегодня в Пензе
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Экспозиция будет состоять из 29 фотографий знаковых городских памятников архитектуры, зданий, проспектов и площадей. Съемка проводилась ночью. На ее создание у автора ушло несколько месяцев. «Моя цель – показать людям всю красоту нашего города. Наш город неповторимо красив», - сказал Александр Толкачев. В данный момент ведется работа по печати фото и подготовке экспозиции. Работу ведет директор МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры» Михаил Кокорин: «Это фотокартины, паспарту, часть из которых будет размещена на передвижных мольбертах». Инсталляцией фотовыставки займется МБУ ДО «детская художественная школа №3» г. Пензы, директор Светлана Лисушкина. Открытие состоится 9 июля в 9.00 на третьем этаже администрации города Пензы. Затем, 12 июня она будет перенесена на 1 этаж в фойе администрации города, где она будет доступна для посетителей. Там она пробудет месяц, после чего переместится в учреждения культуры города Пензы и так же будет доступна пензенцам. Эти же фотографии в виде открыток можно будет отправить в День города, 12 июня непосредственно с Юбилейной пощади, где развернутся основные праздничные события. Благодаря пензенскому отделению Почты России будет работать мобильный почтовый пункт с услугой спецгашения открыток со штампом «Любимый город Пенза». Открытки можно будет отправить не только по России, но и в любую страну мира.
Экспозиция будет состоять из 29 фотографий знаковых городских памятников архитектуры, зданий, проспектов и площадей. Съемка проводилась ночью. На ее создание у автора ушло несколько месяцев. «Моя цель – показать людям всю красоту нашего города. Наш город неповторимо красив», - сказал Александр Толкачев.
В данный момент ведется работа по печати фото и подготовке экспозиции. Работу ведет директор МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры» Михаил Кокорин: «Это фотокартины, паспарту, часть из которых будет размещена на передвижных мольбертах». Инсталляцией фотовыставки займется МБУ ДО «детская художественная школа №3» г. Пензы, директор Светлана Лисушкина.
Открытие состоится 9 июля в 9.00 на третьем этаже администрации города Пензы. Затем, 12 июня она будет перенесена на 1 этаж в фойе администрации города, где она будет доступна для посетителей. Там она пробудет месяц, после чего переместится в учреждения культуры города Пензы и так же будет доступна пензенцам.
Эти же фотографии в виде открыток можно будет отправить в День города, 12 июня непосредственно с Юбилейной пощади, где развернутся основные праздничные события. Благодаря пензенскому отделению Почты России будет работать мобильный почтовый пункт с услугой спецгашения открыток со штампом «Любимый город Пенза». Открытки можно будет отправить не только по России, но и в любую страну мира.
Новость: Администрация города Пензы 04 июня 2017
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