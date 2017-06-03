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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил несколько участков дорог, в том числе и те, где наносится разметка термопластиком
Сегодня в Пензе
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Ремонт улично-дорожной сети в городе Пензе проходит в ежедневном режиме, в том числе и в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы проводятся на улицах Ферганской, Леонова, Терешковой, Кулибина и Циолковского. Бригады занимаются заменой бордюрного камня и подготовкой дорожного полотка к асфальтированию. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил несколько участков дорог, в том числе и те, где наносится разметка термопластиком. - Погодные условия сейчас неустойчивые, поэтому нужно пользоваться случаем и стараться сделать максимальный объем работ, - отметил Виктор Николаевич. Кроме того, градоначальник проверил ход работ по реконструкции улицы Антонова. Виктор Кувайцев отметил, что работы по укладке дорожного полотна и подготовки дороги идут одновременно. - У нас есть уверенность, что данный объект будет сдан в срок, - добавил глава исполнительной власти.
Ремонт улично-дорожной сети в городе Пензе проходит в ежедневном режиме, в том числе и в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы проводятся на улицах Ферганской, Леонова, Терешковой, Кулибина и Циолковского. Бригады занимаются заменой бордюрного камня и подготовкой дорожного полотка к асфальтированию.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил несколько участков дорог, в том числе и те, где наносится разметка термопластиком.
- Погодные условия сейчас неустойчивые, поэтому нужно пользоваться случаем и стараться сделать максимальный объем работ, - отметил Виктор Николаевич.
Кроме того, градоначальник проверил ход работ по реконструкции улицы Антонова. Виктор Кувайцев отметил, что работы по укладке дорожного полотна и подготовки дороги идут одновременно.
- У нас есть уверенность, что данный объект будет сдан в срок, - добавил глава исполнительной власти.
Новость: Администрация города Пензы 04 июня 2017
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