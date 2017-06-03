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На территории города Пензы продолжают работать ярмарки всех форматов
Сегодня в Пензе
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Они располагаются в различных районах города: на улицах Кижеватова, Суворова, Терновского, Чапаева, на 3-ем проезде Лобачесвского и на проспекте Строителей. На ярмарках созданы все условия для реализации мясной продукции, кондитерских изделий, мяса птицы ,рыбы. Кроме того, здесь есть возможность подключения электроэнергии и установки холодильного оборудования, для реализации продукции в летний период. Также предусмотрены места для торговли рассадой, цветами.
Они располагаются в различных районах города: на улицах Кижеватова, Суворова, Терновского, Чапаева, на 3-ем проезде Лобачесвского и на проспекте Строителей.
На ярмарках созданы все условия для реализации мясной продукции, кондитерских изделий, мяса птицы ,рыбы. Кроме того, здесь есть возможность подключения электроэнергии и установки холодильного оборудования, для реализации продукции в летний период. Также предусмотрены места для торговли рассадой, цветами.
Новость: Администрация города Пензы 04 июня 2017
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