На территории города Пензы продолжают работать ярмарки всех форматов

Они располагаются в различных районах города: на улицах Кижеватова, Суворова, Терновского, Чапаева, на 3-ем проезде Лобачесвского и на проспекте Строителей.

На ярмарках созданы все условия для реализации мясной продукции, кондитерских изделий, мяса птицы ,рыбы. Кроме того, здесь есть возможность подключения электроэнергии и установки холодильного оборудования, для реализации продукции в летний период. Также предусмотрены места для торговли рассадой, цветами.