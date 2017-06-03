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Строительство микрорайона «Заря» и развитие его инфраструктуры находится на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева
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Строительство микрорайона «Заря» и развитие его инфраструктуры находится на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Он посетил строительную площадку дошкольного учреждения. В настоящий момент закончены работы по устройству кровли, утеплению фасада здания. Началась активная фаза внутренней отделки помещений. Параллельно с этим рабочие приступили к покраске фасада. - Теперь погодные условия не помешают проводить работы внутри здания. Это значит, что темпы снижать нельзя, и к 1 сентября детский сад будет функционировать, - подчеркнул Виктор Кувайцев. Начальник Управления капитального строительства города Пензы Игорь Умнов сообщил, что продолжается строительство домов в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Два дома будут сданы сразу же после окончания работ по благоустройству. - Погода сегодня позволяет, поэтому подрядчик занимается асфальтированием путей подъезда к домам и тротуаров, - доложил Игорь Николаевич.
Строительство микрорайона «Заря» и развитие его инфраструктуры находится на особом контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева. Он посетил строительную площадку дошкольного учреждения. В настоящий момент закончены работы по устройству кровли, утеплению фасада здания. Началась активная фаза внутренней отделки помещений. Параллельно с этим рабочие приступили к покраске фасада.
- Теперь погодные условия не помешают проводить работы внутри здания. Это значит, что темпы снижать нельзя, и к 1 сентября детский сад будет функционировать, - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Начальник Управления капитального строительства города Пензы Игорь Умнов сообщил, что продолжается строительство домов в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Два дома будут сданы сразу же после окончания работ по благоустройству.
- Погода сегодня позволяет, поэтому подрядчик занимается асфальтированием путей подъезда к домам и тротуаров, - доложил Игорь Николаевич.
Новость: Администрация города Пензы 04 июня 2017
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