Установлен факт незаконной продажи алкогольной продукции в магазине по ул. Молодогвардейская

2017-06-04

В стенах Литературного музея в рамках работы медиа-клуба «45 Меридиан» традиционно был проведен творческий вечер

2017-06-04

Директор областной ветлаборатории Людмила Нуйкина ознакомила врио зампреда с работой лаборатории

2017-06-04

Cостоялось очередное XV Заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области

2017-06-04

Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде

2017-06-04

О данном факте сообщено в отделение полиции

2017-06-04

Виктор Кувайцев посетил строительную площадку дошкольного учреждения

2017-06-04

Они располагаются в различных районах города

2017-06-04

Работы проводятся на улицах Ферганской, Леонова, Терешковой, Кулибина и Циолковского

2017-06-04

Открытку с видами Пензы в День города можно будет отправить в любую точку мира

2017-06-04

В День Рождения Пушкина в Пензе будет работать открытый микрофон

2017-06-04

10 выпускников Детской школы искусств Вадинского района получили свидетельства об окончании школы

2017-06-04

В парке 30-летия ВЛКСМ под руководством педагогов Дома творчества прошла игровая программа

2017-06-04

Одноклассники, однокурсники, однополчане, школьники, жители и гости районного поселка почтили память земляка-героя, погибшего в этот день ровно 10 лет назад

2017-06-04

На открытии соревнований присутствовал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин

2017-06-04