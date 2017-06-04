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Установлен факт незаконной продажи алкогольной продукции в магазине по ул. Молодогвардейская
Сегодня в Пензе
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Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» провели мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка города Пензы. В ходе мониторинга установлен факт незаконной продажи алкогольной продукции в магазине по ул. Молодогвардейская. В торговом объекте реализовывалась алкогольная продукция без специальной марки по цене 120 рублей. О данном факте сообщено в отделение полиции.
Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» провели мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка города Пензы. В ходе мониторинга установлен факт незаконной продажи алкогольной продукции в магазине по ул. Молодогвардейская. В торговом объекте реализовывалась алкогольная продукция без специальной марки по цене 120 рублей.
О данном факте сообщено в отделение полиции.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 04 июня 2017
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