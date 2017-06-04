Cостоялось очередное XV Заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области, в котором приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Леонид Левин и Иван Фирюлин, депутаты Законодательного Собрания Вячеслав Космачев, Яна Куприна и Олег Куроедов, председатель Собрания представителей города Заречного Сергей Рузайкин.

В приветственном слове Леонид Левин обратил внимание на важность молодежного парламентаризма в России: «Молодежный парламент становится настоящим социальным лифтом для молодежи. Я советую вам чаще проявлять инициативу, брать на себя ответственность, продолжать двигаться вперед».

«Мы нуждаемся в ваших советах, ваших проектах, ведь будущее за вами. Дерзайте, а мы вас поддержим!» - отметил Иван Фирюлин.

В свою очередь, Вячеслав Космачев обратил внимание на активизацию работы Молодежного парламента по трем основным направлениям – законотворчество, проекты и работа с молодежью.

Молодые парламентарии обсудили проблемы летней оздоровительной кампании в Пензенской области. Был презентован социальный проект помощи сельским библиотекам, в ходе которого планируется продолжить сбор литературы для библиотек в сельской местности.

Особым вопросом повестки стала законотворческая деятельность Молодежного парламента – обсуждались проекты закона «О волонтерстве», а также о внесении изменений в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в вопросе регулирования судебных приставов.

Депутат Законодательного Собрания Олег Куроедов выступил докладчиком по вопросу участия молодежи в форумной кампании-2017. «Форумы «Иволга», «Таврида», «Балтийский Артек» ждут инициативную пензенскую молодежь. Приглашаю принять участие и во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в России в этом году» - отметил Олег Куроедов.

Заседание внесло организационные изменения в деятельность парламента – было принято решение создать Совет молодежных парламентов муниципальных образований Пензенской области, который стал бы объединяющим звеном для молодых парламентариев области. Проект положения будет разослан во все районные молодежные парламенты для обсуждения.

В рамках заседания были озвучены итоги деятельности Молодежного парламента Пензенской области за первое полугодие 2017 года, прошла церемония награждения партнеров, активных участников и волонтеров IV Форума молодых парламентариев. Также подведены итоги прошедших парламентских слушаний по молодежной политике.