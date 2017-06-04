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 Воскресенье, 04 июня 2017
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Врио зампреда областного правительства Андрей Бурлаков ознакомился с деятельностью Пензенской областной ветеринарной лаборатории
Сегодня в Пензе
 

Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя правительства Пензенской области Андрей Бурлаков и начальник Управления ветеринарии региона Михаил Максимов посетили государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Пензенская областная ветеринарная лаборатория». Директор областной ветлаборатории Людмила Нуйкина ознакомила врио зампреда с работой лаборатории.

Андрей Бурлаков и Михаил Максимов посетили и познакомились с работой серологического, вирусологического, бактериологического, биохимического, химико токсилогического, радиологического, паразитологического и ПЦР отделов ветлаборатории. Директор Людмила Нуйкина представила оборудование, имеющееся в лаборатории, и рассказала об его работе.

В Пензенской областной ветеринарной лаборатории имеется газовый хроматограф для определения хлорсодержащих и фосфорсодержащих пестицидов, прибор «Квант», необходимый для определения тяжелых металлов в пищевых продуктах, кормах, воде и патматериалах, жидкостный хроматограф для определения антибиотиков, микотоксинов и витаминов. Директор лаборатории пояснила, что в 2017 году к жидкостному хроматографу будет приобретена дополнительная колонка для определения бензопирена.

«В лаборатории имеется ПЦР-оборудование для диагностики особо опасных инфекций, таких как АЧС, грипп птиц, лейкоз, данное оборудование позволяет также выявлять ГМО в кормах и пищевых продуктах. Также лаборатория оснащена оборудованием ИФА для диагностики болезней птиц», - отметила Людмила Нуйкина.

Директор рассказала врио зампреду, что в лаборатории соблюдена поточность для выделения зон диагностики особо опасных инфекций. Пензенская областная ветеринарная лаборатория аккредитована в Национальной системе Росаккредитации и внесена в Единый реестр аккредитованных лиц.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 04 июня 2017
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