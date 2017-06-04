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 Воскресенье, 04 июня 2017
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209-летие «Юконского ворона»
Сегодня в Пензе
 

В стенах Литературного музея в рамках работы медиа-клуба «45 Меридиан» традиционно был проведен творческий вечер, посвященный 209-й годовщине со дня рождения известного мореплавателя Лаврентия Загоскина «Вслед за путеводной звездой».

Вечер проведён Пензенским областным отделением Русского географического общества при поддержке Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, в котором приняли участие члены Русского географического общества, пензенские поэты, историки, краеведы, путешественники, студенты и школьники.

Начало вечера началось с экскурсии по Музею русских экспедиций РГО, которую провёл председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов. В музее оформлена экспозиция, посвященная Лаврентию Алексеевичу, есть книга Загоскина «Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Загоскиным» 1847 года издания и точная копия брига «Охотск». Игорь Пантюшов рассказал участникам вечера о высокой научной значимости экспедиции Лаврентия Загоскина, ее вкладе в географические, этнографические и биологические исследования, политической и экономической роли в жизнь русских колоний.

Творческий вечер провел президент медиа-клуба «45 Меридиан» известный журналист Олег Ткачев, который рассказал про работу, проводимую Пензенским областным отделением РГО, направленную на изучение и сохранение памяти о Лаврентии Загоскине. Ведущий также прочёл стихотворение поэта Эдуарда Ахадова, которое отражает суть жизни и судьбы настоящего романтика и путешественника:

«Он мог бы иметь и доход, и почёт, Квартиру, машину и дачу. Но рвёт его ветер, и дождик сечёт, И стужа терзает, и солнце печёт,

А он всё спешит наудачу. Какая удача? Во имя чего? Нужны ли такие лишенья? Ни хлеба, ни имени нет у него. Но он не оставит пути своего И не переменит решенья! И так до последних, до талых минут - Пока они вовсе не канут. Он верит, что следом другие идут, - Пусть даже, когда обо всех помянут, Он так и не будет помянут»

Участникам мероприятия был показан документальный фильм о Загоскине «Вслед за путеводной звездой», выпущенный в 2013 году.

Творческая составляющая вечера была наполнена выступлением поэтессы Ксении Сурской и Елены Юсуповой, которая прочла отрывок из монолога романа о Загоскине "Юконский ворон" Сергея Маркова.

По завершению вечера, Олег Ткачев прочёл выдержки об экспедициях в современную Аляску её главного вдохновителя и организатора Героя России Михаила Малахова, руководителя Рязанского регионального отделения РГО.

- Мы чтим и помним заслуги скромного русского морского офицера, который верой и правдой служил Отечеству, не гнался за чинами и славой. Лаврентий Загоскин является настоящим примером для потомков, как истинный русский патриот, который не ждал и не требовал от Родины много, а верой и правдой служил ей! – завершил вечер Игорь Пантюшов.

 

Новость: Заместитель председателя Пензенского областного отделения РГО Роман Кашин 04 июня 2017
2017-06-04
209-летие «Юконского ворона»
 В стенах Литературного музея в рамках работы медиа-клуба «45 Меридиан» традиционно был проведен творческий вечер
 
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