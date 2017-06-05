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 Понедельник, 05 июня 2017
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В селе Пазелки Бессоновского района Пензенской области хранят обычаи эрзи
Сегодня в Пензе
 

В селе Пазелки Бессоновского района Пензенской области хранят обычаи эрзи, бережно относятся к эрзянскому языку, народному костюму, обрядам, и песням. В День Святой Троицы здесь ежегодно проводят большие народные гуляния.

«Мы любим свой язык, свою культуру, гордимся своими корнями», - говорят представители эрзянского народа. 

«Покш эрзянь чи» – это праздник, который знакомит всех желающих с культурными традициями наших предков», - поясняют они.

Глава региона, прибыв на национальный праздник, принял участие в традиционной обрядовой встрече почётных гостей, посетил выставку народных умельцев, где были представлены такие виды творчества, как резьба по дереву, плетение венков, вышивка, изготовление кукол-оберегов и украшений из бисера. Все посетители могли оценить также достоинства национальной кухни. 

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Иван Белозерцев приветствовал всех гостей праздника, в том числе, приехавших из соседней Республики Мордовия, поблагодарил гостеприимных жителей села за радушный приём. 

«Сегодня вы вспоминаете вековые традиции ваших предков, передаёте древние обычаи своим детям и внукам. И я благодарен вам за сохранение национальной культуры», - отметил глава областной исполнительной власти.

«В прошлом году мы отремонтировали дорогу, ведущую из Пензы в село Пазелки, но проезжая по населённым пунктам иногда я вижу, что дороги требуют ремонта. На праздник без подарка не приходят, поэтому я принял решение – на ремонт внутрипоселковых дорог села Пазелки будет дополнительно перечислено 2 миллиона рублей», - сообщил он.

Также глава Пензенской области обратил внимание на благотворительную акцию в пользу местных погорельцев.

«Бывает, что приходит беда, я сам родился и вырос в селе, знаю, что это такое – пожар – это беда большая. Хорошо, что вы стараетесь помочь тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», - подчеркнул губернатор. 

«На следующей неделе я попрошу благотворительные организации и 100 тысяч рублей пострадавшим от пожара мы на восстановление дома перечислим», - заявил Иван Белозерцев.

Он пожелал сельчанам счастья и благополучия, выразил готовность поддерживать инициативных предпринимателей, содействующих развитию производства на селе.

Активным деятелям Мордовской национально-культурной автономии Иван Белозерцев вручил Благодарственные письма Губернатора Пензенской области.

Также в этот день состоялись спортивные состязания «Тюштянь налксемат», игровая программа для детей и концертные выступления народных коллективов.

Новость: Правительство Пензенской области 05 июня 2017
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