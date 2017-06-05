Днем 1 июня 2017 года в детскую больницу госпитализирована 2-летняя девочка с термическими ожогами около 40 процентов тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, со слов родителей ребенок получил ожоги, когда находился один на кухне и с помощью стула поднялся к мойке, где включил кран с горячей водой, подключенный к водонагревателю (бойлеру).

После произошедшего родители девочки сразу вызвали «скорую помощь».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК РФ по Пензенской области обращает внимание родителей быть внимательнее к своим детям. Не оставлять опасные или горячие вещества в доступных для детей местах.