Пресечена реализация кроликов без ветеринарных сопроводительных документов на ярмарке в селе Бессоновка

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Бессоновском районе регулярно проводятся рейды по выявлению и пресечению незаконной реализации продукции животного происхождения, сельскохозяйственных животных и птицы.

Так, в мае текущего года установлен факт продажи кроликов в количестве 5 голов на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка гражданином Данильченко В. без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих идентифицировать животных, подтверждающих их клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они поступили, и другие важные сведения.

Тем самым продавец нарушил правила карантина животных и другие ветеринарно-санитарные правила, что могло стать причиной возникновения и распространения заболеваний, в том числе общих для человека и животных. К самым распространенным из них, которые могут нанести вред, относятся: чесотка, фасциолез, цистицеркоз, пастереллез, листериоз, миксоматоз, кокцидиоз, туляремия, псевдотуберкулез, сальмонеллез, геморрогическая болезнь. Приобретая кроликов, не подвергнутых в обязательном порядке ветеринарному осмотру и предпродажному карантинированию, покупатель рискует занести заразное начало на подворье и при этом причинить непоправимый ущерб своему хозяйству, вплоть до полного вымирания поголовья.

В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6. КоАП РФ. Наложен штраф в размере 500 рублей. Проведена беседа, после чего гражданин и его пушистый товар покинули ярмарку.