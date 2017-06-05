В преддверии Дня города, и в честь этого большого праздника, 7 июня в парке имени В.Г. Белинского пройдет мероприятие для всей семьи.

Каждый может принять участие в спортивных соревнованиях, вспомнить страницы истории пензенского спорта на программе из цикла «Здоровая нация – сильная Россия».

