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С рабочим визитом Неверкиский район посетил заместитель Председателя Правительства Пензенской области О.В. Ягов
Сегодня в Пензе
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Олег Васильевич приехал совместно с министром труда, социальной защиты и демографии Трошиным Е.А., заместителем министра образования Л.В.Чащиной, начальником отдела финансов, учета и отчетности министерства культуры и туризма Панковой Е.В. Цель визита — ознакомится с организацией работы социальной сферы района, в том числе образования, культуры и социальной защиты. В ходе выезда рабочая группа посетила базу отдыха "Таш елга", среднюю общеобразовательную школу с. Октябрьское, филиал детского сада №1 в с. Октябрьское, МСУ "Неверкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", районный дом культуры, а также краеведческий музей. В ходе заседания, на которое были приглашены руководители и представители всех социальных служб и ведомств, а также принял участие глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю.В. Олег Васильевич дал ряд рекомендаций по улучшению организации работы в сфере культуры,туризма, участию района в целевых федеральных и региональных программах.
Олег Васильевич приехал совместно с министром труда, социальной защиты и демографии Трошиным Е.А., заместителем министра образования Л.В.Чащиной, начальником отдела финансов, учета и отчетности министерства культуры и туризма Панковой Е.В.
Цель визита — ознакомится с организацией работы социальной сферы района, в том числе образования, культуры и социальной защиты. В ходе выезда рабочая группа посетила базу отдыха "Таш елга", среднюю общеобразовательную школу с. Октябрьское, филиал детского сада №1 в с. Октябрьское, МСУ "Неверкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", районный дом культуры, а также краеведческий музей.
В ходе заседания, на которое были приглашены руководители и представители всех социальных служб и ведомств, а также принял участие глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю.В. Олег Васильевич дал ряд рекомендаций по улучшению организации работы в сфере культуры,туризма, участию района в целевых федеральных и региональных программах.
Новость: Администрация Неверкинского района 05 июня 2017
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