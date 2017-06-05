С рабочим визитом Неверкиский район посетил заместитель Председателя Правительства Пензенской области О.В. Ягов

Олег Васильевич приехал совместно с министром труда, социальной защиты и демографии Трошиным Е.А., заместителем министра образования Л.В.Чащиной, начальником отдела финансов, учета и отчетности министерства культуры и туризма Панковой Е.В.

Цель визита — ознакомится с организацией работы социальной сферы района, в том числе образования, культуры и социальной защиты. В ходе выезда рабочая группа посетила базу отдыха "Таш елга", среднюю общеобразовательную школу с. Октябрьское, филиал детского сада №1 в с. Октябрьское, МСУ "Неверкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", районный дом культуры, а также краеведческий музей.



После посещения учреждений в администрации состоялось совещание во вопросам:

1. О работе системы образования Неверкинского района (состояние образовательных организаций, обеспеченность учебниками, организация школьного питания, обеспеченность и качество работы школьных автобусов, участие в региональной программе по ремонту образовательных организаций.)

2. О системе работы в сфере социальной защиты населения.

3. Об организации работы по снижению неформальной занятости.

4. О реализации жилищных программ в 2015-2017 годах.

5. О работе по организации реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное употребление наркотических средств.

6. О системе работы в сфере культуры, развития въездного и внутреннего туризма, об участие в проекте «Сельский дом культуры».

В ходе заседания, на которое были приглашены руководители и представители всех социальных служб и ведомств, а также принял участие глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю.В. Олег Васильевич дал ряд рекомендаций по улучшению организации работы в сфере культуры,туризма, участию района в целевых федеральных и региональных программах.