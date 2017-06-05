Глава администрации Никольского района провела осмотр лагерей труда и отдыха

Глава администрации Никольского района Людмила Линина, заместитель главы администрации Никольского района по социальным вопросам Сергей Кайев и начальник Управления образования администрации Никольского района Лидия Саулина провели осмотр готовности к открытию лагерей труда и отдыха "Радуга" в селе Старая Селя и "Росток" в селе Серман.

В ходе посещения Людмила Валентиновна осмотрела столовые, комнаты отдыха, санитарные комнаты, спортивные и игровые площадки.

Работа лагерей труда и отдыха будет организована в три смены. Открытие первой смены лагерей состоится 5 июня. Основная цель деятельности лагерей труда и отдыха – организация занятости детей в летний период времени, укрепление их здоровья, развитие физических сил, обогащение знаниями, приобщение подростков к трудовой деятельности.