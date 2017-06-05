Выявлена незаконная реализации меда пчелиного на рынке р.п. Башмаково

При проведении рейдового мероприятия на рынке, расположенном по адресу: Пензенская область, р.п.Башмаково, ул.Добролюбова, д.2А, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданка Лошманова Т.В. реализовывала с торгового места мед пчелиный в количестве 19 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушила ветеринарно-санитарные правила реализации продуктов животноводства.

Таким образом, нарушены требования ст.15 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии», п.п. 2 и 3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.