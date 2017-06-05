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Глава администрации Кузнецкого района осуществил выезд с целью обследования спортивных объектов, имеющихся на территориях сельсоветов
Сегодня в Пензе
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В том числе Валерий Костин проверил сооружения для зимних видов спорта - хоккейные коробки. Глава районной администрации поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее содержание хоккейных коробок в летнее время: осуществлять окос травы, уборку мусора, при необходимости проводить ремонтные работы ограждения.
В том числе Валерий Костин проверил сооружения для зимних видов спорта - хоккейные коробки.
Глава районной администрации поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее содержание хоккейных коробок в летнее время: осуществлять окос травы, уборку мусора, при необходимости проводить ремонтные работы ограждения.
Новость: Администрация Кузнецкого района 05 июня 2017
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