Студенты Пензенского колледжа культуры и искусств и пришли на летную практику в Пензенскую картинную галерею

С самого утра в нашем музее кипела увлекательная работа. Студенты 3 «Е» курса Пензенского колледжа культуры и искусств и пришли на летную практику, чтобы осуществить и воплотить в жизнь задуманные идеи.

Все, чему они научились у своих педагогов, они должны самостоятельно выполнить. Для нашего музея это не первая практика . В течении нескольких лет мы сотрудничаем с преподавателями В.Н.Вишнепольской и др, предоставляя возможность студентам специальности «Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» в ходе практики проявить свое мастерство в разных видах росписи, художественной вышивки и резьбы по дереву.

После окончания практики ребята подарят свои работы ПКГ в качестве методического пособия. Удачи вам, ребята!