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Студенты Пензенского колледжа культуры и искусств и пришли на летную практику в Пензенскую картинную галерею
Сегодня в Пензе
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С самого утра в нашем музее кипела увлекательная работа. Студенты 3 «Е» курса Пензенского колледжа культуры и искусств и пришли на летную практику, чтобы осуществить и воплотить в жизнь задуманные идеи. Все, чему они научились у своих педагогов, они должны самостоятельно выполнить. Для нашего музея это не первая практика . В течении нескольких лет мы сотрудничаем с преподавателями В.Н.Вишнепольской и др, предоставляя возможность студентам специальности «Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» в ходе практики проявить свое мастерство в разных видах росписи, художественной вышивки и резьбы по дереву. После окончания практики ребята подарят свои работы ПКГ в качестве методического пособия. Удачи вам, ребята!
С самого утра в нашем музее кипела увлекательная работа. Студенты 3 «Е» курса Пензенского колледжа культуры и искусств и пришли на летную практику, чтобы осуществить и воплотить в жизнь задуманные идеи.
Все, чему они научились у своих педагогов, они должны самостоятельно выполнить. Для нашего музея это не первая практика . В течении нескольких лет мы сотрудничаем с преподавателями В.Н.Вишнепольской и др, предоставляя возможность студентам специальности «Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» в ходе практики проявить свое мастерство в разных видах росписи, художественной вышивки и резьбы по дереву.
После окончания практики ребята подарят свои работы ПКГ в качестве методического пособия. Удачи вам, ребята!
Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 05 июня 2017
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