В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование» Министр образования Александр Воронков посетил Бессоновский район. Встречу с населением глава ведомства провел на базе Центра дополнительного образования детей Бессоновского района. Министр образования представил отчет о проведенной работе и реализуемых проектах в системе образования, ответил на вопросы. Активными участниками диалога стали представители родительской общественности. Основными вопросами стали - обеспечение учебной литературой при смене учебной программы педагогом, о развитии психолого-педагогической помощи школьникам и родителям, об оснащении специальных кабинетов, ремонте образовательных организаций и продолжении проекта по обновлению парка школьных автобусов.

Новость: Администрация Бессоновского района 05 июня 2017