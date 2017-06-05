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Министр образования Александр Воронков посетил Бессоновский район
Сегодня в Пензе
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В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование» Министр образования Александр Воронков посетил Бессоновский район. Встречу с населением глава ведомства провел на базе Центра дополнительного образования детей Бессоновского района. Министр образования представил отчет о проведенной работе и реализуемых проектах в системе образования, ответил на вопросы. Активными участниками диалога стали представители родительской общественности. Основными вопросами стали - обеспечение учебной литературой при смене учебной программы педагогом, о развитии психолого-педагогической помощи школьникам и родителям, об оснащении специальных кабинетов, ремонте образовательных организаций и продолжении проекта по обновлению парка школьных автобусов.
В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование» Министр образования Александр Воронков посетил Бессоновский район. Встречу с населением глава ведомства провел на базе Центра дополнительного образования детей Бессоновского района.
Министр образования представил отчет о проведенной работе и реализуемых проектах в системе образования, ответил на вопросы. Активными участниками диалога стали представители родительской общественности. Основными вопросами стали - обеспечение учебной литературой при смене учебной программы педагогом, о развитии психолого-педагогической помощи школьникам и родителям, об оснащении специальных кабинетов, ремонте образовательных организаций и продолжении проекта по обновлению парка школьных автобусов.
Новость: Администрация Бессоновского района 05 июня 2017
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