Проведен карантинный фитосанитарный контроль продукции, поступившей из стран Евразийского экономического союза в Пензенскую область в мае 2017 года

В мае 2017 года на территорию Пензенской области из стран Евразийского экономического союза поступило 3 грузовых автомобиля с подкарантинной продукцией: томаты свежие – 36,69 тонн (Беларусь),

жмых из семян льна – 20 тонн (Казахстан). Должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в отношении всей поступившей продукции проведены мероприятия, включающие в себя документарную проверку, осмотр подкарантинной продукции в целях определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза №318 от 18.06.2010 года. Нарушений не выявлено. Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 июня 2017