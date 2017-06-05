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«Край, что сердцу дорог»
Сегодня в Пензе
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В селе Липовка Малосердобинского района состоялось празднование Дня села «Край, что сердцу дорог». С приветственным словом к сельчанам обратилась представитель районной администрации Олеся Королева, она поблагодарила граждан, принимающих активное участие в общественной жизни села, и вручила почетные грамоты. С особой теплотой поздравила односельчан глава администрации Липовского сельского совета Любовь Данилова. Работниками сельского Дома культуры был подготовлен и проведен праздничный концерт, в котором активно участвовали и сами жители, оживленно подпевая любимые песни с исполнителями. Мероприятия данной направленности являются значимыми для подрастающего поколения, воспитываемого в духе патриотизма, а также объединяют земляков на их малой родине.
В селе Липовка Малосердобинского района состоялось празднование Дня села «Край, что сердцу дорог».
С приветственным словом к сельчанам обратилась представитель районной администрации Олеся Королева, она поблагодарила граждан, принимающих активное участие в общественной жизни села, и вручила почетные грамоты. С особой теплотой поздравила односельчан глава администрации Липовского сельского совета Любовь Данилова.
Работниками сельского Дома культуры был подготовлен и проведен праздничный концерт, в котором активно участвовали и сами жители, оживленно подпевая любимые песни с исполнителями. Мероприятия данной направленности являются значимыми для подрастающего поколения, воспитываемого в духе патриотизма, а также объединяют земляков на их малой родине.
Новость: Администрация Малосердобинского района 05 июня 2017
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