В селе Липовка Малосердобинского района состоялось празднование Дня села «Край, что сердцу дорог».

С приветственным словом к сельчанам обратилась представитель районной администрации Олеся Королева, она поблагодарила граждан, принимающих активное участие в общественной жизни села, и вручила почетные грамоты. С особой теплотой поздравила односельчан глава администрации Липовского сельского совета Любовь Данилова.

Работниками сельского Дома культуры был подготовлен и проведен праздничный концерт, в котором активно участвовали и сами жители, оживленно подпевая любимые песни с исполнителями. Мероприятия данной направленности являются значимыми для подрастающего поколения, воспитываемого в духе патриотизма, а также объединяют земляков на их малой родине.