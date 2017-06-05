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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 05 июня 2017
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Состоялся выездной концерт хора «Ветеран» Башмаковского района
Сегодня в Пензе
 

В "Поимском пансионате" Белинского района Пензенской области прошел выездной концерт хора "Ветеран" (руководитель Евгений Шлыков) Башмаковского района.

Новость: Администрация Башмаковского района 05 июня 2017
2017-06-05
«Внимание, переезд»
Акция прошла на 57 железнодорожных переездах Пензенского региона
 
2017-06-05
Судебное решение в пользу Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по делу о неуплате штрафа нарушителем земельного законодательства
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью в День города
 В день празднований Дня России и Дня города, 12 июня, в Пензе пройдет монастырская ярмарка
 
2017-06-05
«Сохрани мир, в котором живёшь»
 В канун Всемирного дня охраны окружающей среды и в рамках Года экологии, специалист Межпоселенческой центральной районной библиотекой провела День экологии
 
2017-06-05
«Летние забавушки!»
 На центральной детской площадке р.п. Беково прошла игровая программа
 
2017-06-05
Пресечена незаконная реализация поросят на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Состоялся выездной концерт хора «Ветеран» Башмаковского района
 В «Поимском пансионате»
 
2017-06-05
«Край, что сердцу дорог»
 В Малосердобинском районе в селе Липовка состоялось празднование Дня села
 
2017-06-05
Проведен карантинный фитосанитарный контроль продукции, поступившей из стран Евразийского экономического союза в Пензенскую область в мае 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Министр образования Александр Воронков посетил Бессоновский район
 В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование»
 
2017-06-05
Студенты Пензенского колледжа культуры и искусств и пришли на летную практику в Пензенскую картинную галерею
 С самого утра в Пензенской картинной галерее кипела увлекательная работа
 
2017-06-05
Глава администрации Кузнецкого района осуществил выезд с целью обследования спортивных объектов, имеющихся на территориях сельсоветов
 В том числе Валерий Костин проверил сооружения для зимних видов спорта - хоккейные коробки
 
2017-06-05
Выявлена незаконная реализации меда пчелиного на рынке р.п. Башмаково
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Глава администрации Никольского района провела осмотр лагерей труда и отдыха
 В ходе посещения Людмила Валентиновна осмотрела столовые, комнаты отдыха, санитарные комнаты, спортивные и игровые площадки
 
2017-06-05
С рабочим визитом Неверкиский район посетил заместитель Председателя Правительства Пензенской области О.В. Ягов
 После посещения учреждений в администрации состоялось совещание
 

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