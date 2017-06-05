|2017-06-05
|«Внимание, переезд»
|Акция прошла на 57 железнодорожных переездах Пензенского региона
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|2017-06-05
|Судебное решение в пользу Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по делу о неуплате штрафа нарушителем земельного законодательства
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|Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
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|2017-06-05
|Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью в День города
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|В день празднований Дня России и Дня города, 12 июня, в Пензе пройдет монастырская ярмарка
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|2017-06-05
|«Сохрани мир, в котором живёшь»
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|В канун Всемирного дня охраны окружающей среды и в рамках Года экологии, специалист Межпоселенческой центральной районной библиотекой провела День экологии
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|2017-06-05
|«Летние забавушки!»
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|На центральной детской площадке р.п. Беково прошла игровая программа
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|2017-06-05
|Пресечена незаконная реализация поросят на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка
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|Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
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|2017-06-05
|Состоялся выездной концерт хора «Ветеран» Башмаковского района
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|2017-06-05
|«Край, что сердцу дорог»
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|В Малосердобинском районе в селе Липовка состоялось празднование Дня села
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|2017-06-05
|Проведен карантинный фитосанитарный контроль продукции, поступившей из стран Евразийского экономического союза в Пензенскую область в мае 2017 года
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|Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
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|2017-06-05
|Министр образования Александр Воронков посетил Бессоновский район
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|В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование»
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|2017-06-05
|Студенты Пензенского колледжа культуры и искусств и пришли на летную практику в Пензенскую картинную галерею
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|С самого утра в Пензенской картинной галерее кипела увлекательная работа
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|2017-06-05
|Глава администрации Кузнецкого района осуществил выезд с целью обследования спортивных объектов, имеющихся на территориях сельсоветов
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|В том числе Валерий Костин проверил сооружения для зимних видов спорта - хоккейные коробки
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|2017-06-05
|Выявлена незаконная реализации меда пчелиного на рынке р.п. Башмаково
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|Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
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|2017-06-05
|Глава администрации Никольского района провела осмотр лагерей труда и отдыха
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|В ходе посещения Людмила Валентиновна осмотрела столовые, комнаты отдыха, санитарные комнаты, спортивные и игровые площадки
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|2017-06-05
|С рабочим визитом Неверкиский район посетил заместитель Председателя Правительства Пензенской области О.В. Ягов
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|После посещения учреждений в администрации состоялось совещание
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