Пресечена незаконная реализация поросят на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе проведения рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка Бессоновского района выявлено нарушение ветеринарного законодательства РФ при реализации живых животных.

Так, гражданин Кубынин Н. осуществлял реализацию поросят в количестве 2 голов, не имеющих индивидуальных или групповых идентификационных номеров, в отсутствии действительных ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих клиническое здоровье животных и эпизоотическое благополучие места их выхода. Таким образом, гражданином были нарушены ст.2.5 Р-I, ст.18 Р-IV и ст.23 Р-VI Закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», а также Приказ Минсельхоза РФ от 22.04.2016 года №161 «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету» и п.п.2-3 Приложения 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Реализация поросят была остановлена. С гражданином проведена беседа. По факту нарушения в отношении физического лица составлен административный протокол по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.