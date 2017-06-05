На центральной детской площадке р.п. Беково прошла игровая программа «Летние забавушки!».

Несмотря на прохладную погоду, в парке очень быстро собрались дети различных возрастов. У всех было отличное настроение! В самом начале программы, в качестве разминки, прошла веселая зарядка. А после наступило время множества веселых, подвижных игр и танцев, вместе с Бабушкой-Ягой и весёлой клоунессой Чупой.

Дети с удовольствием включились в любимый танец «маленьких утят», Чупа устроила для детей плясовой конкурс «барыня», а Баба-Яга познакомила их с весёлым бубном, с которым все дружно танцевали. Культорганизатор Мошковского СДК Людмила Калачёва играла на гармошке, сопровождая все игры и конкурсы.

В этот воскресный день в парке царила атмосфера веселья и беззаботности. И, конечно, дети были очень рады сладким призам, которые получили в конце мероприятия.