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«Летние забавушки!»
Сегодня в Пензе
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На центральной детской площадке р.п. Беково прошла игровая программа «Летние забавушки!». Несмотря на прохладную погоду, в парке очень быстро собрались дети различных возрастов. У всех было отличное настроение! В самом начале программы, в качестве разминки, прошла веселая зарядка. А после наступило время множества веселых, подвижных игр и танцев, вместе с Бабушкой-Ягой и весёлой клоунессой Чупой. Дети с удовольствием включились в любимый танец «маленьких утят», Чупа устроила для детей плясовой конкурс «барыня», а Баба-Яга познакомила их с весёлым бубном, с которым все дружно танцевали. Культорганизатор Мошковского СДК Людмила Калачёва играла на гармошке, сопровождая все игры и конкурсы. В этот воскресный день в парке царила атмосфера веселья и беззаботности. И, конечно, дети были очень рады сладким призам, которые получили в конце мероприятия.
На центральной детской площадке р.п. Беково прошла игровая программа «Летние забавушки!».
Несмотря на прохладную погоду, в парке очень быстро собрались дети различных возрастов. У всех было отличное настроение! В самом начале программы, в качестве разминки, прошла веселая зарядка. А после наступило время множества веселых, подвижных игр и танцев, вместе с Бабушкой-Ягой и весёлой клоунессой Чупой.
Дети с удовольствием включились в любимый танец «маленьких утят», Чупа устроила для детей плясовой конкурс «барыня», а Баба-Яга познакомила их с весёлым бубном, с которым все дружно танцевали. Культорганизатор Мошковского СДК Людмила Калачёва играла на гармошке, сопровождая все игры и конкурсы.
В этот воскресный день в парке царила атмосфера веселья и беззаботности. И, конечно, дети были очень рады сладким призам, которые получили в конце мероприятия.
Новость: Администрация Бековского района 05 июня 2017
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