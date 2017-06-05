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«Сохрани мир, в котором живёшь»
Сегодня в Пензе
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В канун Всемирного дня охраны окружающей среды и в рамках Года экологии, специалист Межпоселенческой центральной районной библиотекой провела День экологии «Сохрани мир, в котором живёшь». Его участниками стали учащиеся Спецшколы-интернат. Ребятам была продемонстрирована электронная презентация «Природа – наш дом». Главный библиотекарь Светлана Борисова познакомила школьников с интересными фактами из мира природы и провела интеллектуальную игру «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». А также были проведены конкурсы и викторины на экологическую тему. Аудитория активно участвовала в проведении данного мероприятия.
В канун Всемирного дня охраны окружающей среды и в рамках Года экологии, специалист Межпоселенческой центральной районной библиотекой провела День экологии «Сохрани мир, в котором живёшь».
Его участниками стали учащиеся Спецшколы-интернат. Ребятам была продемонстрирована электронная презентация «Природа – наш дом». Главный библиотекарь Светлана Борисова познакомила школьников с интересными фактами из мира природы и провела интеллектуальную игру «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». А также были проведены конкурсы и викторины на экологическую тему.
Аудитория активно участвовала в проведении данного мероприятия.
Новость: Администрация Сердобского района 05 июня 2017
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