В канун Всемирного дня охраны окружающей среды и в рамках Года экологии, специалист Межпоселенческой центральной районной библиотекой провела День экологии «Сохрани мир, в котором живёшь».

Его участниками стали учащиеся Спецшколы-интернат. Ребятам была продемонстрирована электронная презентация «Природа – наш дом». Главный библиотекарь Светлана Борисова познакомила школьников с интересными фактами из мира природы и провела интеллектуальную игру «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». А также были проведены конкурсы и викторины на экологическую тему.

Аудитория активно участвовала в проведении данного мероприятия.