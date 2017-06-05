Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью в День города

В день празднований Дня России и Дня города, 12 июня, в Пензе пройдет монастырская ярмарка. Она развернет свою работу наверху улицы Московской, недалеко от Спасского собора.

Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью, пейзажам на пряниках, изготовлению свечей из вощины и магнитов в стиле Абашевской игрушки.

В Монастырской ярмарке принимают участие монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства; православные издательства, мастера ремесленной палаты Пензенской области.

В рамках ярмарки будут проходить экскурсии по храмам: Спасский кафедральный собор, Троицкий женский монастырь, Спасо-Преображенский мужской монастырь. Главная задача экскурсий – рассказать об уникальности конкретного места, о его духовной миссии. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Пензенский променад», который направлен на создание комфортных условий для отдыха жителей, повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона, сохранения памятников культуры в г. Пензе.

В завершение Дня города с 18.00 - 19.00 на площадке около Спасского кафедрального собора состоится концерт для горожан и гостей города в исполнении Пензенского Епархиального камерного хора и хора Пензенской духовной семинарии.

План мероприятия.

10.00 - 11.30 -Подготовка площадки.

12.00— 18.00 -Монастырской ярмарки.

С 13.00 - Начало экскурсии. Экскурсии проходят в 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00

18.00 – 19.00 - Концерт духовной музыки.