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Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью в День города
Сегодня в Пензе
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В день празднований Дня России и Дня города, 12 июня, в Пензе пройдет монастырская ярмарка. Она развернет свою работу наверху улицы Московской, недалеко от Спасского собора. Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью, пейзажам на пряниках, изготовлению свечей из вощины и магнитов в стиле Абашевской игрушки. В Монастырской ярмарке принимают участие монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства; православные издательства, мастера ремесленной палаты Пензенской области. В рамках ярмарки будут проходить экскурсии по храмам: Спасский кафедральный собор, Троицкий женский монастырь, Спасо-Преображенский мужской монастырь. Главная задача экскурсий – рассказать об уникальности конкретного места, о его духовной миссии. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Пензенский променад», который направлен на создание комфортных условий для отдыха жителей, повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона, сохранения памятников культуры в г. Пензе. В завершение Дня города с 18.00 - 19.00 на площадке около Спасского кафедрального собора состоится концерт для горожан и гостей города в исполнении Пензенского Епархиального камерного хора и хора Пензенской духовной семинарии. План мероприятия. 12.00— 18.00 -Монастырской ярмарки. С 13.00 - Начало экскурсии. Экскурсии проходят в 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 18.00 – 19.00 - Концерт духовной музыки.
В день празднований Дня России и Дня города, 12 июня, в Пензе пройдет монастырская ярмарка. Она развернет свою работу наверху улицы Московской, недалеко от Спасского собора.
Пензенцы смогут поучаствовать в мастер-классах по золотому шитью, пейзажам на пряниках, изготовлению свечей из вощины и магнитов в стиле Абашевской игрушки.
В Монастырской ярмарке принимают участие монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства; православные издательства, мастера ремесленной палаты Пензенской области.
В рамках ярмарки будут проходить экскурсии по храмам: Спасский кафедральный собор, Троицкий женский монастырь, Спасо-Преображенский мужской монастырь. Главная задача экскурсий – рассказать об уникальности конкретного места, о его духовной миссии. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Пензенский променад», который направлен на создание комфортных условий для отдыха жителей, повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона, сохранения памятников культуры в г. Пензе.
В завершение Дня города с 18.00 - 19.00 на площадке около Спасского кафедрального собора состоится концерт для горожан и гостей города в исполнении Пензенского Епархиального камерного хора и хора Пензенской духовной семинарии.
План мероприятия.
12.00— 18.00 -Монастырской ярмарки.
С 13.00 - Начало экскурсии. Экскурсии проходят в 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00
18.00 – 19.00 - Концерт духовной музыки.
Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
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